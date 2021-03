È il grande nodo delle ultime due stagioni, uno scoglio ingombrante che frena il salto di qualità definitivo. La "sindrome da big" pesa sulla Roma targata Fonseca, che contro le squadre più forti del campionato ha spesso mostrato le sue fragilità. Vincere contro una delle grandi è ora una priorità e a suonare la carica sono anche i betting analyst, per i quali l’obiettivo è ampiamente alla portata dei giallorossi. Le previsioni dei bookmaker sono incoraggianti: almeno una vittoria contro Napoli, Atalanta, Inter e Lazio - che la Roma affronterà da qui fino a metà maggio - si gioca a 1,35 sul tabellone Snai, in netto vantaggio sul "worst case scenario". Quello, cioè, di un digiuno contro le grandi prolungato fino a fine stagione, in quota, come riporta Agipronews, a 3 volte la posta.