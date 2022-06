Tra il mare amico di Ostia e quello brillante della Sardegna. Davide Frattesi però è con la testa a Roma. Il centrocampista è in continuo contatto con il suo agente Riso e con i tanti amici e familiari romani che ne aspettano il ritorno definitivo. A loro ha confidato che De Rossi lo ha “benedetto” concedendogli la maglia numero 16, Tra oggi e domani l’attesa potrebbe finire anche se l’ufficialità dovrebbe arrivare dopo il 30 giugno per ragioni di bilancio. Pinto, infatti, vola a Milano e come primo obiettivo c’è quello di chiudere la trattativa col Sassuolo. Un corteggiamento iniziato ad aprile.



CIFRE - Da definire alcuni aspetti legati alle contropartite che andranno ad abbassare sensibilmente il prezzo iniziale di 30 milioni. Nell’incontro tra oggi e domani si dovrebbe arrivare alla fumata bianca che prevede un esborso di 18 milioni incluso lo sconto del 30% scaturito dalla clausola. Per i giovani si intavoleranno trattative separate. Pinto ha assicurato un diritto di prelazione al Sassuolo per alcuni elementi tra cui Volpato, Tripi e Falasca. Non per Bove. Mourinho aspetta la fumata bianca dopo Matic. Frattesi nel suo scacchiere sostituirebbe Veretout.