C'è sempre Davide Frattesi al centro dei pensieri della Roma. Da almeno un anno, il centrocampista cresciuto tra i giallorossi e la Lazio ed esploso con la maglia del Sassuolo è tra i profili seguiti con maggior attenzione da Tiago Pinto e i suoi scout. Il dg romanista lo ha addirittura preferito il suo "calciatore preferito" in Serie A e la scorsa estate ha provato a strapparlo ai neroverdi. Lui, così come Milan, Inter e Juventus: tutte hanno avanzato almeno una richiesta di informazioni per il centrocampista classe '99, che anche nel mercato di gennaio non è certo di rimanere a Sassuolo...