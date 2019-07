Davide Frattesi nella prossima stagione giocherà nell’Empoli. Come riporta Forzaroma.info, nella notte i neroverdi e i toscani hanno trovato l’accordo per il prestito secco del classe 1999, il quale è stato inserito nella trattativa che vedrà Caputo giocare con gli emiliani nella prossima stagione. La Roma, che detiene un’opzione di recompra da 12 milioni, ha deciso di non riportare per il momento il ragazzo a Trigoria il giocatore, lasciandolo al club di Squinzi. I giallorossi hanno preferito non utilizzare parte del budget sull’ex prodotto del vivaio, che vivrà un’altra stagione in prestito.