Per un Frattesi che sfuma, c'è un Kamada che si scalda. La Roma rinuncia al gioiello delle sue giovanili ormai a un passo dall'Inter per poco meno di 32 milioni. Il club giallorosso era arrivato a offrire 30 milioni ma nelle ultime ore aveva rallentato la corsa perché nel frattempo il giapponese era stato raffredato dal Milan vista la questione legata agli extracomuitari. Un affare a zero che Mourinho ha fiutato subito potendo poi impiegare i soldi di Frattesi (compreso il 30% inserito nella clausola col Sassuolo) per l'attacco.



PUPILLO DI MOU - Lo Special One è convinto di poter impiegare Kamada come mezz'ala o al fianco di Cristante come fatto con Mkhitaryan un anno fa. I contatti si sono intensificati in queste ore anche grazie all'amicizia dell'ex Eintracht con Ndicka. L'ingaggio è inferiore ai 2,5 milioni, la possibilità di avere una spinta per il brand in Asia alletta molto. L'affare potrebbe chiudersi a breve. A quel punto i 30 milioni risparmiati potrebbero essere usati per l'attacco dove continuano a piacere Morata e Scamacca.