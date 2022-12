Il Matrimonio tra Davide Frattesi e la Roma non s'ha da fare, almeno per ora. Troppa la distanza, troppi i paletti che impediscono ai Friedkin e a Pinto di riportare a Trigoria il centrocampista di Fidene. Ci vorrebbe la cessione a titolo definitivo di Shomurodov che ha offerta fin qui solo in prestito. Il Sassuolo non ha mai abbassato la richiesta vicina ai 35 milioni e non valuta Volpato più di 10. Pur con tutto Bove e con il 30% di sconti, quindi, la distanza rimane ampia. Frattesi nel frattempo registra sondaggi (nessun offerta) pure dalla Premier, ma la sua priorità resta la Roma. Aspetterà fino a luglio, poi probabilmente cambierà obiettivo. Nel frattempo Pinto cercherà comunque di regalare un rinforzo a Mourinho a gennaio.





ALTERNATIVE - La prima è Sasa Lukic. Il cartellino del serbo si attesta sui 15 milioni considerata la scadenza al 2024 e col Torino si può intavolare uno scambio che coinvolgerebbe Kumbulla e lo stesso Shomurodov. In questo caso la Roma non spenderebbe un euro ma poi dovrebbe tornare sul mercato alla ricerca di un difensore centrale. Servono 5 milioni, invece, per anticipare tutti per Aouar del Lione. Il francese si libera a zero in estate, per prenderlo ora serve un indennizzo. Ma anche in questo caso senza una cessione (Bove?) non se ne fa nulla.