Roma-Frattesi, telenovela senza fine. A giugno nuovo assalto all'Inter: il prezzo e le contropartite possibili

Daniele Aloisi

24 minuti fa



La telenovela Frattesi non è ancora finita. Il centrocampista dell’Inter anche a gennaio è stato vicino ai giallorossi, ma alla fine è rimasto nerazzurro. L’interesse è stato confermato anche da Florent Ghisolfi a Il Corriere della Sera: “Su Frattesi abbiamo lavorato: con lui, con il procuratore e con l'Inter. Ci siamo andati vicino, tra 4 mesi vedremo se il suo arrivo è realizzabile. Il suo o quello di un centrocampista con le sue qualità". A giugno, quindi, partirà un nuovo assalto. L’ennesimo.



FRATTESI-ROMA – I giallorossi hanno provato a riportare Frattesi nella Capitale. Il procuratore Giuseppe Riso ha lavorato in prima persona per far spostare il giocatore nella sessione invernale. Davide vorrebbe giocare di più e non è soddisfatto del poco spazio che Inzaghi gli concede. Ha anche rivelato ad alcuni amici di voler tornare a Roma e sperava che fosse finalmente la volta buona. L’Inter, però, non ha abbassato il prezzo e ha continuato a chiedere circa 40 milioni di euro. Una cifra considerata troppo alta dalla Roma che deve fare attenzione ai costi a causa del Fair Play Finanziario. Ranieri ha parlato solamente di un ‘problema’ per gli ingaggi ma non è così. Contano anche i cartellini con la quota ammortamento. In estate i nerazzurri dovranno abbassare le pretese e nell’operazione potrebbe rientrarci anche uno tra Pellegrini e Cristante.