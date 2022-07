L’attesa, la paura, l’impazienza e ora di nuovo la speranza. Addirittura di poter partire per il Portogallo entro sabato con quella Roma che tifa fin da bambino. Davide Frattesi si è riavvicinato in queste ore al club giallorosso dopo che l’affare era stato messo in stand-by da Tiago Pinto vista la richiesta alta sparata dal Sassuolo per il centrocampista. La Roma si era spinta a una valutazione complessiva di circa 28 milioni circa comprensiva del 30% di sconto come previsto dalla clausola per la futura rivendita e l’inserimento di un giovane (Volpato) come parziale contropartita. Il ds Carnevali ha sempre risposto di valutare Frattesi 35 milioni e per questo il ragazzo era partito in ritiro col club neroverde a Vipiteno e ha giocato anche l'amichevole di oggi contro il Real Vicenza.



TEMPI - La Roma si era irrigidita ma in queste ore il pressing di Frattesi e l’assenza di altre offerte di pari valore stanno spingendo il Sassuolo ad abbassare le pretese. Filtra ottimismo per la fumata bianca. Mourinho vorrebbe avere Frattesi nel ritiro portoghese che durerà dal 12 al 24 luglio. Oggi potrebbe esserci l’accelerata decisiva. Il centrocampista azzurro è da tempo d’accordo con la Roma per un contratto da poco meno di 2 milioni a stagione. Per lui si tratterebbe di un ritorno a casa dopo il mancato diritto di recompra da parte della società all’epoca presieduta da Pallotta.