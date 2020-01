Momento di impasse tra Roma e Barcellona nella trattativa per Carles Perez: si discute infatti su un diritto di riacquisto che i catalani vorrebbero conservare nel trasferimento in giallorosso. Così Petrachi sta valutando un piano alternativo all'esterno spagnolo e in quest'ottica il nome che emerge è quello di un altro ex Barcellona, attualmente al Chelsea: si tratta di Pedro, 32enne con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Lo riporta Teleradiostereo.



DETTAGLI - Nonostante tra pochi giorni l'esterno classe 1987 sarà libero di accordarsi per la prossima stagione a costo zero, il Chelsea intende monetizzare una sua cessione nel mercato invernale, oltre a dover valutare l'entità dell'infortunio di Pulisic che all'inizio di gennaio si è fermato per un problema agli adduttori. Gli intermediari (uno è Giuffrida, molto vicino a Petrachi) sono al lavoro e attendono una risposta dal Chelsea in giornata, non è escluso che la Roma possa strappare Pedro alla formazione inglese senza pagare alcun indennizzo. Il giocatore guadagna 5 milioni, ma vista la scadenza acceterebbe una spalmatura dell'ingaggio.