Stevenha preso tempo. Dopo aver detto sì allainfatti, il gigante francese ha ricevuto altre offerte. Una di queste supera a livello economico quella della Roma, e secondo voci provenienti dalla Spagna si tratterebbe di nuovo del Barcellona. La Roma ora è chiamata a pareggiare l'offerta,Da Siviglia di va a Madrid. Finite la vacanze, perè arrivato il momento di pensare al futuro: come riporta il quotidiano «As», il croato è diventato un vero e proprio caso nel Real Madrid. La società lo ha dichiarato più volte incedibile, con il tecnico Lopetegui intenzionato a scommettere su di lui per il futuro, ma la presenza ingombrante di Modric rappresenta il problema principale per la carriera dell’ex interista.Nelle scorse ore il colloquio privato tra allenatore e calciatore ha sancito una specie di ultimatum, con Kovacic pronto a guardarsi intorno per trovare una maglia da titolare: la Roma è alla finestraNei prossimi giorni si attendono sviluppi, il Real è sicuro di poter convincere Kovacic a restare, garantendogli un minutaggio superiore nel corso della stagione, in caso contrario