Presente a Montecarlo in occasione dei sorteggi dei gironi di Champions League, il presidente della Roma Dan Friedkin è stato avvicinato da Calciomercato.com: "È stato un grande mercato, siamo molto contenti", assicura, forte degli arrivi di Aouar, Ndicka, Kristensen, Paredes, Sanches, Azmoun e Lukaku. Proprio in riferimento al belga, Friedkin risponde soddisfatto: "Lukaku? Si è davvero un gran colpo per noi".