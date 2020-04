Dan Friedkin si è preso tempo per riformulare l’offerta per l'acquisto della Roma visti i danni economici che arriveranno a pandemia finita. Un'offerta che sarà naturalmente al ribasso (sui 150 milionii) rispetto ai 700 milioni circa fissati nel dicembre scorso. Tutto andrà ridefinito anche se Pallotta non venderà sotto i 600 milioni. A fermare le macchine della trattativa contribuisce lo stop alla cessione del nuovo stadio dal gruppo Parnasi al gruppo ceco Vitek con la mediazione di Unicredit. La buona notizia per i tifosi, però, è che la trattativa non è morta e potrebbe riprendere per i primi di maggio. "E' sempre possibile", ha d'altronde ammesso Pallotta qualche giorno fa.