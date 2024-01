Roma, Friedkin ai giocatori: 'Ora niente più alibi'

Giornata caldissima in casa Roma, con l'esonero di José Mourinho e l'arrivo in panchina di Daniele De Rossi, che ha firmato un contratto fino al termine della stagione (30 giugno 2024). Una scelta voluta da Dan Friedkin e proprio il proprietario della società giallorossa ha introdotto personalmente il nuovo tecnico alla squadra prima del primo allenamento.



Nell'occasione poi, Friedkin ha voluto mandare un messaggio forte alla squadra: come riferito da Sky Sport, il numero uno giallorosso ha tenuto un discorso ai giocatori, sintetizzato in "niente più alibi". La Roma è nona in classifica con 29 punti conquistati dopo 20 giornate di Serie A, distante 5 punti dalla zona Champions League (la Fiorentina è quarta con 34 punti) e serve un cambio di passo per rilanciarsi nella lotta a un posto nell'Europa più nobile.