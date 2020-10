Dan e Ryan Friedkin, chiuso il capitolo calciomercato, sono ora pronti alla riorganizzazione della società che diventa prioritaria anche per il progetto sportivo del futuro. Prima di tutto si lavorerà all'uscita dalla Borsa e successivamente ci sarà la scelta del nuovo ds.



DELISTING - La consob ha approvato il prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di acquisto delle azioni di As Roma. L'obiettivo dei Friedkin è quello di racimolare un ulteriore 3% delle azioni immesse sul mercato negli ultimi anni e arrivare ad essere proprietari di circa il 90% del pacchetto azionario e procedere con l'uscia dalla Borsa con il delisting.



NUOVO DS - Successivamente, o anche in contemporanea, la famiglia Friedkin proverà ad accelerare anche con il discorso direttore sportivo. Tanti sono i nomi in ballo, anche se secondo il Corriere dello sport verranno valutati soprattutto Ralf Rangnick (dopo che è sfumato il suo approdo al Milan) e Victor Orta attuale ds del Leeds. Piacciono però da tempo anche Fabio Paratici, attuale responsabile dell'area sport della Juventus e Luis Campos, ds del Lille e soprannominato "il mago delle plusvalenze".