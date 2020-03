Dan Friedkin e James Pallotta sono pronti all’atteso passaggio di proprietà della Roma. Secondo quanto riporta “Il Tempo”, i due americani stanno infatti sottoscrivendo i contratti preliminari per il passaggio della società giallorossa nelle mani del nuovo tycoon texano. Lo scenario è quello della Grande Mela, a New York, dove Friedkin e Pallotta invieranno il comunicato ufficiale per poi procedere al closing definitivo con il gruppo Friedkin.