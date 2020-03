Conto alla rovescia. Ormai è soltanto una questione di tempo per la firma del contratto preliminare sul passaggio di proprietà della Roma da Pallotta a Friedkin per oltre 700 milioni di euro. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, a New York gli uffici delle due controparti legali stanno continuando a trattare, discutendo di ogni cavillo e di ogni singolo passaggio. Settimana prossima sarà molto importante, forse decisiva.