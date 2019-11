Dan Friedkin fa sul serio. Il texano che ha passato gli ultimi 5 giorni a Roma, è ripartito ieri per gli Usa ma tornerà a gennaio per provare a chiudere l'affare e aquisire il pacchetto di maggioranza del club giallorosso. Sel resto, si è mosso per fare sul serio, intervenendo in prima persona appena ha ricevuto l’ufficialità dell’aumento capitale da 150 milioni (assemblea del 28 ottobre a Trigoria). Ha avuto colloqui con i legali italiani di Pallotta, è passato dallo studio Tonucci e ha visto i dirigenti giallorossi.



Da tempo sta visionando i documenti contabili della Roma come riporta il Messaggero. L’intenzione del tycoon è di entrare nel club giallorosso. Pallotta vorrebbe restare in maggioranza, ma Friedkin, durante la visita nella Capitale, ha chiesto ufficialmente la quotazione del club. Sa che la proprietà Usa pretende 1 miliardo, puntando a incassare 800 milioni (+ 80 per il nuovo stadio) anche perché ci sono da scalare i 275 di debito con Goldman Sachs.



Il californiano è pronto a versarne 600 (di cui 130 su 150 per l’aumento di capitale) e non è detto che non sia già tra gli investitori che, in maggioranza americani, hanno integralmente sottoscritto il bond da 275 milioni lanciato dalla società giallorossa a fine luglio.