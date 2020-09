La Rivoluzione d’ottobre a Trigoria avrà ovviamente ben più meri obiettivi rispetto a quella russa del 1917, ma è pronta per partire su input di unrimasto deluso (eufemismo) non solo dal casoma da una serie di anomalie che vuole correggere al più presto. Il nuovo presidente della Roma ha chiesto una vera e propriaUn’operazione capillare che interesserà anche gli angoli di Trigoria. Il piano di cambiamento riguarderà diversi settori anche perché stonano alcuni conti della società:(dove è richiesto un profilo più basso). Un atto rimandato a fine mercato quando le acque saranno più calme, ma comunque urgente.L’aspetto più importante in una squadra di calcio (ma vale per tutti gli sport) è sicuramente quello tecnico., già in bilico dopo la deludente stagione passata, è oggi più in bilico che mai. I Friedkin non sono rimasti impressionati dal portoghese e i dubbi sono aumentati nel week end. Fonseca ha ormai rinnegato il suo modulo di riferimento (il 4-2-3-1) nonostante la difficoltà a schierare la difesa a tre e pure la condizione fisica della squadra non ha soddisfatto la nuova proprietà. Poi ci sono alcune uscite mediatiche indigeste:. E qui arriviamo ai rapporti con alcuni calciatori: Florenzi è stato mandato via, Under pure e lo stesso Edin ha rischiato. Ma non sarebbero i soli ad aver nutrito dubbi su Fonseca. Così Friedkin si è messo al lavoro cercando il colpo da 90 che metterebbe d’accordo tutti:Trattativa non facile, ma nemmeno impossibile. Le alternative sonoFriedkin ha poi messo i paletti su alcuni incedibili come Zaniolo (pre infortunio), Pellegrini o Veretout ma sul resto della rosa sta provando a cambiare il più possibile.Il pasticcio enorme che è costato lo 0-3 a tavolino col Verona accelererà un processo che era già in atto e che ha fatto infuriare Friedkin con ripercussioni pure sulla figura fin qui solidissima diche si è dovuto prendere uno stop per dei controlli di routine in ospedale. Il primo a saltare è stato(che già da tempo trattava con Verona e Parma), ma ci sono altri personaggi nella lente d’ingrandimento della presidenza. I Friedkin hanno chiesto le responsabilità dettagliate di ogni dirigente o funzionario e certamente ne hanno il team manager Gombar, Zubiria eche ieri ha annunciato querela contro l'influencer Damiano Coccia, conosciuto come "Er Faina” che lo ha chiamato in causa. Altro gesto non proprio gradito. Ormai a un passo l'addio formale del vicepresidente Baldissoni, che ha avviato le pratiche con la società per la risoluzione anticipata del suo contratto in scadenza a giugno 2021. Si avvicina, invece, il ritorno di. Lo storico capitano ha annunciato che farà “cose carine” nella Roma. Per lui pronto un ruolo da vice-presidente o direttore tecnico.ma non sarà facile. Cambiamenti in vista pure nel settore comunicazione e in quello marketing dove si cerca un nuovo Direttore Commerciale.