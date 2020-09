Friedkin rischia di dover spendere in pochi mesi quasi quanto ha già pagato a Pallotta e soci: avere un partner con cui dividere l’investimento, coinvolgendolo magari anche nel progetto stadio, renderebbe l’impatto meno pesante sul The Friedkin Group. E l’aumento di capitale della Roma sarebbe il momento più opportuno per far salire a bordo un socio. I contatti sono stati avviati da tempo e fra le varie ipotesi c’è quella che porta a Vitek. Lo riporta il Tempo.