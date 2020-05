si allontana sempre più dall’orizzonte di un calcio italiano in piena crisi.. Di sicuro per Friedkin non si tratta di una mancanza di liquidità, visto che negli ultimi giorni ha deciso di regalarsi unadalla famosa attrice di Gre's Anatomy Jessica Capshaw, nota nelle serie tv come "Arizona". Dietro alla trattativa per la Roma (momentaneamente?) saltata c’è la tragedia del coronavirus, ma non solo.Al momento della firma sul contratto preliminare di cessione c’era ancora sulla distanza sulla valutazione dell’intero asset stimato da Pallotta e soci: almeno 700 milioni (debiti compresi). Differenze che potevano essere limate, poi però è esplosa lae tutto si è resto ancora più difficile. Mentre alcune trattative nel resto del mondo sono riprese (vedi Fiat-Chrysler o cessione del Newcastle), quella per la cessione della Roma no.. Probabilmente convinti che in questo momento non conviene investire nel calcio italiano e in particolare in una città come Roma con la- A fine pandemia le parti potrebbero anche sedersi di nuovo al tavolo ma a cifre decisamente più basse rispetto al passato.Condizionale obbligatorio perché al momento non ci sono segnali in questo senso. Anche per questo è stato dato mandato anonostante la ricerca al momento non abbia dato i frutti sperati. Si cerca sul mercato arabo ma anche su quello cinese.La Roma, infatti, si trova in condizioni economiche disastrose. Il bilancio di giugno dovrebbe segnare un -110 milioni. Pallotta e soci dunque dovranno garantire liquidità in ogni caso. Quel che ormai sembra certo è che la prossima stagione sarà programmata con taglio degli stipendi e ridimensionamento economico che porterà anche a cessioni eccellenti: dNella speranza che il campionato riprenda e che il quarto posto non sia solo una chimera.