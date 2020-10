I Friedkin continuano nella loro opera di risanamento della Roma. Ieri, in tarda serata, la società ha emesso una nota nella quale si evince che «assieme all’approvazione del risultato di bilancio con una perdita consolidata pari a euro 204 milioni al 30 giugno 2020, l’Emittente ha comunicato al mercato la decisione del Consiglio di Amministrazione di sottoporre alla prossima Assemblea dei soci (…) la proposta di aumentare fino a euro 210 milioni l’importo massimo dell’Aumento di Capitale in opzione deliberato dall’assemblea dei soci del 28 ottobre 2019, in funzione delle nuove esigenze di rafforzamento patrimoniale della Società; e prorogare fino al 31 dicembre 2021 il termine finale per l’esecuzione di detto Aumento di Capitale».



La nuova proprietà, attesa dal battesimo a San Siro, è dunque pronta al rilancio. A fronte del rosso di bilancio maturato nell’ultimo esercizio finanziario chiuso a giugno era stata già paventata la possibilità di una nuova immissione di capitale. Detto, fatto. Da 150 milioni, con l’ok dell’assemblea dei soci il 9 dicembre, si passerà a 210 estendendo il termine per ultimarlo dal 31 dicembre di quest’anno a quello del 2021. In questi giorni sono stati già versati 15 milioni sotto forma di finanziamento verranno convertiti in conto futuro aumento di capitale. L’Opa invece è stata prorogata fino al 6 novembre.