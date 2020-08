Questione di ore, al massimo di giorni (due). Dan Friedkin attende nella sua tenuta in Texas la copia controfirmata da James Pallotta del contratto preliminare per la cessione della Roma. Il magnate della Toyota, infatti, ha ormai ultimato tutte le procedure relative all’offerta vincolante da 490 milioni ai quali se ne aggiungeranno altri 85 per l’aumento di capitale.



FIRME - Tutti i legali giallorossi e quelli del gruppo Friedkin avrebbero messo la firma sui contratti, compreso il proprietario che da gennaio prova a chiudere l’affare tra mille difficoltà (il Covid su tutti). Si attende quindi soltanto la mossa di Pallotta, l’ultimo atto prima di dire definitivamente addio alla Roma. Nella giornata di oggi è andata in scena un’altra conference call una volta preso atto della ritirata di Fahad Al Baker, in realtà mai seriamente in corsa per l’acquisto del club. Pallotta sta riflettendo ma intanto ha avvisato il personale di Trigoria compresi ovviamente i collaboratori e gli altri dirigenti dell’imminente cessione. Già in nottata potrebbe inoltrare a Friedkin il contratto controfirmato. Venerdì dovrebbe essere il giorno buono per l’annuncio, poi ci vorranno altri 10-15 giorni per il closing. La Roma, a meno di sorprese improbabili, dovrebbe passare di mano ufficialmente prima del 20 agosto.