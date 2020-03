Non c’è dubbio, giorni neri anche per la Roma. La caduta in Borsa del titolo ieri, però, non equivale al precipitare delle speranze, scrive “La Gazzetta dello Sport”. Certo, il mercato ha digerito male le informazioni affrettate di giovedì scorso, quandoper il passaggio del pacchetto di maggioranza del club da J. Se il venerdì il titolo si era apprezzato del 12,6% – a fronte di una giornata negativa per l’azionariato del nostro Paese – il rimbalzo di ieri è stato pesantissimo, perché il titolo giallorosso ha perso il 20,6%, ad un certo punto rischiando la sospensione per eccesso di ribasso.Ciò che conta è lo stato della trattativa tra i due “business men” statunitensi, che in ogni caso prosegue sotto traccia. Logico che da entrambe le parti c’è apprensione per la decisione di fermare tutto lo sport italiano – compreso il calcio – e questo orienterà probabilmente anche il “giusto valore” dato alla società. Ma l’interesse di Friedkin per la Roma è reale, e così gli studi legali stanno valutando anche una sorta di Piano B, che prevederebbe uno scenario del genere.Questo gli consentirebbe di diventareTutto questo, perciò, gli consentirebbe di “bloccare” l’investimento, naturalmente anche avendo voce in capitolo sulle strategie di mercato estive, e nel contempo garantirsi una specie di “exit strategy” qualora le cose dovessero precipitare. È il coronavirus che ha fatto ammalare anche il calcio italiano, e la Roma – colta proprio nel momento dell’attraversamento del guado – sta pagando il prezzo dell’incertezza.