Dan Friedkin era già preparato dopo una lunga fase di due diligence e non è rimasto sorpreso dal dover mettere subito mani al proprio portafoglio per tamponare la pesante situazione economico-finanziaria della Roma, finita anche nella black list della Consob. Il texano - riporta il Tempo - ha infatti già iniettato 77,6 milioni nelle casse club giallorosso: l’imprenditore, subentrato a Pallotta il 17 agosto, ha supportato le esigenze di capitale della società di Trigoria versando 10 milioni il 31 agosto e erogando a settembre un ulteriore finanziamento soci da 53 milioni, per un totale di 63 milioni, cifra che va a completare l’aumento di capitale da 150 milioni. Oltre a questo denaro liquido - nei prossimi mesi sono previste nuove immissioni - sono stati versati altri 14,6 milioni, che sono stati utilizzati per saldare gli obbligazionisti, che avevano rinunciato al rimborso immediato del bond.