piuttosto enigmatica che riguarda soprattutto la diversa valutazione che le due parti (Friedkin e Pallotta) fanno dell'asset societario. Ecco la situazione.L'uomo Toyota degli Usa ha presentato nelle scorse settimane una prima offerta informale che contempla il pagamento del debito ccomprensivo di progetto stadio. Una proposta che Friedkin ritiene difficilmente modificabile e congrua per l'affare in ballo. Pallotta però non sembra dello stesso avviso e ancora non ha dato una risposta al texano. Ci si attendeva una fumata bianca entro Natale ma la trattativa quasi sicuramente slitterà a gennaio.Ballano quindi tra i 50 e i 100 milioni sulla valutazione. L'aria è ancora positiva, ma non quanto lo era dieci giorni fa.Nodo cruciale di tutta la storia è il progetto legato al nuovo stadio di Tor di Valle. ​Entro Natale è atteso un annuncio ufficiale dellasulla questione e una maggiore certezza sulla votazione della variante e della convenzione urbanistica non farebbe altro che facilitare la trattativa.In quel caso Pallotta avrebbe più potere nel rivendicare una cifra più alta per la Roma. Anche il Tribunale però sta rallentando la questione in quanto ha chiesto un supplemento di. Una decisione che ha frenato un'altra trattativa: quella d​ell’imprenditoreper rilevare il gruppo Parsitalia, Cap Dev e Eurnova.In caso di fallimento dell'affare tra Friedkin e Pallotta sono pronti a entrare in ballo nuovi soci interessati al pacchetto di maggioranza della Roma. Non tanto dalquanto . come riporta il Messaggero - dal, molto attivo e conosciuto in Italia: a maggio 2016 ha rilevato la Sisal e, a giugno 2018, la maggioranza dell’azienda farmaceutica Recordati, pagandola circa 3,5 miliardicompresa l’Opa. Oltre a Cvc, sul dossier Roma ci sarebbero altri fondi di investimento esteri, tra cui un paio americani specializzati nell’entertainment e anche una cordata italiana.