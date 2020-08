Per un motivo o per un altro, se ne sono andati, allontanati (De Rossi, non gli è stato rinnovato il contratto da calciatore e non ha accettato un ruolo da dirigente) o costretti all’allontanamento (Totti, è stato per più di un anno dirigente, fino a dimettersi, sfinito dal rapporto con Pallotta e non solo), scrive Il Messaggero.

Oggi, con il vento che tira da un’altra parte, c’è (meglio ci sarà) la possibilità (o per qualcuno la sola speranza) che entrambi possano tornare nel loro luogo naturale, Trigoria.



OSTACOLI - Non è affatto scontato, perché sia Francesco sia Daniele stanno camminando per conto proprio in questo momento. È chiaro che le porte della Roma tornano ad aprirsi per entrambi e, con la nuova proprietà, lì davanti ci sarà qualcuno che li faccia rientrare, capendo fin da subito l’importanza dei simboli in una città come Roma e in una tifoseria come quella della Roma.