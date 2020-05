Si raffredda l’asse tra Boston e Houston, come riporta Il Tempo. Con la pubblicazione della semestrale la Roma ha ufficialmente confermato che la trattativa con il texano non è tramontata ma solo rallentata, nonostante l’affare sia in salita e questi siano giorni di profonde riflessioni. L’imprenditore interessato ai giallorossi ha ridotto al minimo i contatti con la controparte e quindi con Pallotta ed emerge ora un retroscena inedito sulla trattativa: alcuni fondi d’investimento europei avevano deciso di affiancare l’imprenditore nell’operazione. Si era arrivati a un passo dalle firme, poi lo stop dovuto alla pandemia. A complicare ulteriormente l’esito del deal va registrata la difficoltà di Friedkin di confermare la presenza al suo fianco di soci di minoranza.