Trovare un compratore per la Roma prima dell’inizio della prossima stagione. Possibilmente entro agosto. Come scrive Il Tempo James Pallotta ha fissato la deadline e stiamo entrando nelle settimane decisive per capire chi sarà il nuovo proprietario. La cessione del club entra nel vivo, il gruppo Friedkin, affiancato da alcuni fondi d’investimento, torna in gioco e parte da una posizione di vantaggio quantomeno temporale, ma il patron giallorosso spera che si possa aprire un'asta. Aspettando, magari, un'offerta da un fondo del Kuwait che avrebbe manifestato interesse.