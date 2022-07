Dritti alla meta. Perché con il passare delle ore l’obiettivo numero uno – che a Trigoria in questo momento si chiama Georginio Wijnaldum – sembra avvicinarsi sempre più. E non solo perché i contatti tra Tiago Pinto, il responsabile del mercato del Paris Saint-Germain Luis Campos e l’entourage del giocatore si fanno sempre più serrati, scrive Il Tempo. Si aggiunge anche la “pista presidenziale”. Ieri infatti l’aereo privato di Dan Friedkin è decollato da Nizza: nulla di strano fino a qui, se non fosse che l’itinerario del volo che ha subito un improvviso cambio di programma.



IL VOLO - Il numero uno giallorosso, sarebbe dovuto atterrare a Napoli, ma si è diretto invece a Parigi. Nella città del club che detiene il cartellino del nuovo sogno di mercato giallorosso. La trattativa procede spedita dopo l'incontro tra Pinto e l'entourage di Wijnaldum. L’obiettivo di tutte le parti è quello di arrivare il prima possibile alla fumata bianca. Forse già oggi