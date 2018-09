Roma-Frosinone 4-0 (primo tempo 3-0)



Marcatori: 2′ pt Under, 28′ pt Pastore, 35′ pt El Shaarawy, 42' st Kolarov



Assist: 28’ pt Santon, 35’ pt Under, 42' st Lu.Pellegrini



Roma (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas (1’ st Marcano), Fazio, Kolarov; De Rossi (26' st Lu. Pellegrini), Nzonzi; Under, Pastore (21’ st Zaniolo), El Shaarawy; Schick. All. Di Francesco.



Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chisbah, Crisetig, Cassata (26' st Soddimo), Beghetto; Ciano (26’ st Campbell), Pinamonti (20’ st Ciofani). All. Longo.



Arbitro: Di Bello



Ammoniti: 46' st Campbell (F)