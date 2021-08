“Yes, we can”. L’apertura di Tammy Abraham ora sembra completa. La due giorni londinese a tutto pressing di Tiago Pinto porterà alla fumata bianca per l’attaccante inglese a meno di sorprese dell’ultima ora. Il Chelsea aveva da tempo accettato la ricca offerta della Roma che farà di Abraham il calciatore più pagato della storia giallorossa: 45 milioni di euro dilazionati negli anni come da prassi. I Blues hanno sempre preferito la pista Roma all’Arsenal ma c’era da superare la resistenza del giocatore che avrebbe preferito la Premier.

FATTORE MOU - Due i fattori che hanno cambiato le carte in tavola: la presenza di Mourinho, considerato un totem da Abraham, e soprattutto la ricca proposta di ingaggia salita a 5 milioni più bonus tali da far lievitare a 5,8 (4,3 grazie al Decreto crescita) circa lo stipendio del 23enne che avrà il compito di sostituire Dzeko. Una richiesta specifica di Mourinho innervosito dalla partenza del bosniaco e che si aspetta di abbracciare Tammy entro lunedì.