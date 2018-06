Gli ultimi dettagli sono stati risolti: la Roma e l'Ajax hanno chiuso l'affare Justin Kluivert una volta per tutte. L'attaccante olandese sbarcherà a Fiumicino tra stasera e domani mattina.



LE CIFRE - L'accordo è stato chiuso per 20 milioni bonus compresi, e una percentuale del 9% sulla rivendita del giocatore che spetterà al club olandese. Kluivert - che ha rifiutato a più riprese il rinnovo con l'Ajax - aveva già detto sì da giorni all'offerta giallorossa per un contratto quinquennale da quasi 2 milioni. Premiato il lavoro di pressione effettuato dal ds Monchi e dall'agente Raiola. Di Francesco avrà così l'esterno sinistro tanto richiesto, e a breve potrebbe salutare Defrel.