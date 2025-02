Getty Images

Saltato l’arrivo di Saba Goglichidze dall’Empoli, come confermato anche da Claudio Ranieri nella conferenza stampa post-partita di Roma-Napoli, il club giallorosso e il suo direttore sportivo Florent Ghisolfi sono subito corsi ai ripari per garantire al tecnico un rinforzo per il reparto arretrato.- con cui ha vinto due campionati turchi e una Supercoppa - che all’occorrenza può anche fungere da mediano.per l’arrivo del classe ’98 nella Capitale: prestito gratuito, probabilmente con un’opzione per un’eventuale riconferma a giugno 2025. Il difensore, in Turchia dal 2021 dopo le esperienze in patria con Nordsjaelland e Copenaghen, in stagione è stato poco utilizzato da Okan Buruk, sia in campionato che in Europa League:, senza gol o assist all’attivo.

, è quindi il colpo dell’ultimo giorno di mercato per il club capitolino; il terzo dopo gli arrivi di Devyne Rensch dall’Ajax e di Pierluigi Gollini dal Genoa.