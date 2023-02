Né Milano nè Bournemouth. Figuriamoci Roma. Il futuro di Zaniolo vede Istanbul. E si colora ancora di giallorosso ma è quello del Galatasaray. La trattativa per portare Nicolò in Turchia, infatti, ha subito una accelerata nelle ultime ore e potrebbe portare alla fumata bianca prima della deadline del mercato fissata a mercoledì. Zaniolo, escluso dal progetto tecnico della Roma, ha subito detto sì al club turco dove troverebbe Icardi e Mertens e dove guadagnerebbe 3,5 milioni a stagione. Una scelta dettata dall’impossibilità di giocare a Roma e dall’alta probabilità di perdere la Nazionale. La volontà del giocatore, però, non basta.



CIFRE - Il Galatasaray è pronto a prendere Zaniolo e si è spinto a 22 milioni in prestito con obbligo di riscatto. La Roma chiede 25, ma vista la situazione domani potrebbe dare il sì definitivo. Una giornata decisiva per capire la reale fattibilità di un’operazione che porterebbe benefici a tutti. La Roma, infatti, avrebbe un’entrata non da poco in vista del mercato estivo ed eviterebbe possibili battaglie legali. L’ex interista - che ieri ha messo like su Instagram al Gala - avrebbe modo di giocare e trovare un ambiente pronto a incensarlo oltre a una città come Istanbul in linea con le sue aspettative. Per lui sarebbe comunque inserita una clausola rescissoria da poco meno di 30 milioni in caso di ritorno alla carica del Milan.