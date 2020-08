La Lazio è arrivata quarta in Serie A, ma finora non aveva ancora la certezza di essersi qualificata per la prossima Champions League. Infatti se il Napoli vincesse questa edizione della Champions e la Roma avesse vinto l'Europa League, il campionato italiano avrebbe qualificato solo le prime tre squadre in classifica: Juventus, Inter e Atalanta oltre appunto a Napoli e Roma. I giallorossi sono stati però eliminati, perdendo contro il Siviglia, quindi ora è ufficiale: la Lazio vola in Champions League.