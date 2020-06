Non troppi mesi fatecnica e finanziaria (il fatto che, tra tanti errori, avesse ad esempio presoa due lire non contava nulla). ‘Ripartiamo,’, raccontavano i fenomeni che guidano la società giallorossa.‘Petrachi è l’uomo giusto’, dicevano mentre dovevano dare al Torino un paio di ragazzi della Primavera affinché lo liberasse. Dopo nemmeno un anno, stanno cacciando anche lui. Per oraper giusta causa.Ora,. Rispetto a, che pure in giallorosso ha commesso molti errori, siamo proprio su un altro pianeta. Petrachi dello spagnolo non ha. In un anno alla Roma, l'ex ds del Torino ne ha combinate più di Bertoldo:Detto questo, se alla Roma arrivano sempre gli uomini sbagliati, oppure se diventano sbagliati una volta che sbarcano la capitale,. Quindi a Pallotta, presidente e proprietario, e aTra le qualità di un capo, è fondamentale quella di circondarsi di collaboratori abili. Soprattutto se si vuole continuare a stare lontano dalla propria attivitàChi sbaglia a scegliere i propri uomini, non è un buon dirigente e non fa gli interessi della sua azienda.Pallotta e Baldini sono questi. E pian piano stanno portando la Roma a ridimensionarsi ancora di più.. O tutt’e due perché al peggio, con quei due al comando, non c’è mai fine.@steagresti