Roma, furia De Rossi negli spogliatoi: ecco cosa è successo

La Roma ha vinto per 3-0 in casa del Frosinone giocando una partita dai due volti. Nel primo tempo giallorossi in grande difficoltà ma comunque in vantaggio grazie ad una prodezza di Dean Huijsen. Nella ripresa il cambio di registro ed un completo controllo del gioco dato anche da quanto accaduto nell’intervallo. Ma c'è un retroscena. Daniele De Rossi - che già in campo dopo il gol dell'olandese era apparso furioso - ha urlato forte negli spogliatoi a fine primo tempo. Così forte che lo hanno sentito tutti, anche fuori dalla stanza della Roma. Parole ad alta voce che hanno fatto molto rumore al Benito Stirpe ed hanno cambiato la Roma che nella ripresa ha cambiato marcia. Nessuna critica individuale, nessun insulto. Ma la volontà di ribaltare le cose. Con successo. La notizia è arrivata ai Friedkin che hanno gradito parecchio la gestione De Rossi in questo primo mese. A fine partita anche Baldanzi ha ammesso: "Nell'intervallo ci ha motivato, perché siamo una squadra forte e ci ha motivato bene dai".