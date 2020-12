La prima sconfitta dell’era Friedkin non è affatto andata giù ai due nuovi proprietari della Roma. Dopo il 4-0 subìto dal Napoli, Dan e Ryan Friedkin hanno tenuto a rapporto la squadra, che ora dovrà a reagire immediatamente nel match con lo Young Boys, una partita che può regalare il primo posto matematico nel girone di Europa League, riporta Il Tempo. Il magnate texano, che continua a seguire le vicende della sua squadra da vicinissimo, ha usato toni duri nello spogliatoio di Trigoria alla ripresa degli allenamenti.



REAZIONE - Dopo la reprimenda dei proprietari anche i giocatori hanno voluto fare il punto della situazione per capire cosa non è andato al San Paolo. Dai senatori, con Pedro davanti a tutti, è arrivata l’indicazione di cancellare il passo falso col Napoli e di ripartire bene contro Young Boys e Sassuolo.