Laperde ancora, centra con lail terzo ko in 9 gare in Campionato, porta a 12 i gol subiti e, soprattutto, per la terza volta in stagione non riesce a trovare la via del gol (era successo già nel ko per 2-0 col Bologna e in Champions League contro il Real Madrid).dove il filotto di tre vittorie consecutive partita dal derby vinto con la Lazio si è arenato drasticamente nel pomeriggio di ieri.Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il presidente James Pallotta è letteralmente furibondo per queste brutte figure. La formazione allenata da Eusebio Di Francesco sta rischiando di compromettere la stagione per risultati fasulli contro squadre ampiamente alla portata.Sì perchèGli impegni ravvicinati e di importanza vitale per la stagione giallorossa hanno convinto il presidente a prendere tempo, ma la fiducia è a tempo. Ufficialmente da Trigoria filtra fiducia, ma l'aria che si respirava nello spogliatoio e in tribuna era drammatica. Sempre secondo il Corriere dello Sport: le due gare in Champions contro ilche racchiudono e le due trasferte aprima e apoi. Vietato sbagliare, o la panchina del tecnico pescarese potrebbe traballare oltre il consentito.