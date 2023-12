La condizione contrattuale di Romelu Lukaku non è delle più semplici e la Roma non è sicura che il belga vesta giallorosso ancora il prossimo anno. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Chelsea, club proprietario del cartellino, ha fissato il prezzo a 43 milioni di euro e gli indizi portano a pensare che la prossima stagione l'attaccante non giocherà nella Capitale, se la Roma non dovesse raggiungere la Champions League. La Premier e la Saudi Pro League osservano con attenzione.