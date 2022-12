Tammy Abraham si gioca il futuro alla Roma nei prossimi sei mesi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centravanti inglese non sarà più considerato incedibile – anche a causa del lauto ingaggio percepito -. Il Chelsea può esercitare l’opzione per il controriscatto ma, al momento, i Blues non sono interessati. Il Manchester United resta alla finestra a seguire l’evolversi della situazione.