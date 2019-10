A Roma non ha giocato neanche un minuto dal suo arrivo, scendendo in campo solo con la Primavera. Nonostante ciò Daniel Fuzato è molto apprezzato in Brasile e infatti è alla seconda convocazione con l’Under 23 che si prepara per le Olimpiadi. Al portale brasiliano Lance.com.br ha parlato anche della sua esperienza romana: “Questo primo anno e mezzo alla Roma è stato molto importante. Mi sono adattato all’Italia, alla lingua e alla cultura. Adesso sto cercando di raccogliere i frutti del duro lavoro della passata stagione, ma ho ancora molto da lavorare e questo mi dà grandi motivazioni. A 21 anni ho realizzato il sogno di giocare nel Brasile e sono grato a Dio per avermi dato l’opportunità di indossare la maglia della Roma”.