Daniel Fuzato, terzo portiere della Roma, ha rilasciato un'intervista al portale brasiliano globoesporte toccando molti temi: dal'emergenza Coronavirus fino al paragone con Alisson: "Qui in Europa le cose sono triste e difficili. Spero che questa situazione finisca presto. Io e la mia ragazza usciamo una volta alla settimana per andare al mercato e indossiamo maschere e guanti. Ci laviamo sempre bene le mani e cerchiamo di rimanere calmi”.



Sul campionato fermo...



“Sì, continuo ad allenarmi. La Roma è molto attenta in questo. Sono sempre in contatto con lo staff del club. Abbiamo un preparatore atletico che svolge le attività ogni giorno e abbiamo sempre un programma diverso di diverso”.



Sull'esordio con la Rome il paragone con Alisson...



“Ho ancora molto da imparare e su cui lavorare, ma mi sto preparando molto per quando avrò una possibilità. Sono stato felice quando ha parlato di me. Lui è un riferimento per tutta la nostra generazione. E che uno come lui faccia un commento del genere su di te non capita tutti i giorni”.