Attraverso un comunicato ufficiale, la Roma ha annunciato di aver siglato un nuovo accordo commerciale: "La società leader nel mercato dei prodotti finanziari entra oggi a far parte della famiglia giallorossa, con un accordo valido fino al 30 giugno 2022. "FXORO ha scelto la AS Roma perché i punti di condivisione con questa grande società sono tanti: dalla passione per la sfida allo spirito che ci anima ogni giorno nel perseguire gli obiettivi che ci siamo posti, dal lavoro di squadra al desiderio di regalare soddisfazioni a chi crede in noi e ci segue ogni giorno”, ha dichiarato il Ceo di FXORO, Or Ohayon. FXORO è stata fondata nel 2012 e ha rapidamente conquistato il suo spazio nei mercati finanziari. Oggi è un punto di riferimento per tutti quei trader che richiedono un’esperienza più efficace, diretta e soprattutto più sicura".