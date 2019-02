A margine dei Laureus Awards 2019, l’ex a.d. della Roma Umberto Gandini è tornato a commentare le vicende di casa Trigoria. Le sue parole:”Zaniolo? Ci sono state come in tutte le sessioni di mercato, operazioni che sono andate bene, altre molto bene e alcune che ancora non sono diventate utili. Alla fine i movimenti sono stati tanti, importanti, necessari, e tra questi c’era sia la partenza di alcuni giocatori che l’arrivo di altri. Zaniolo è sicuramente uno dei più importanti, se non il più importante giovane che c’è adesso in Italia. È impressionante la facilità di gioco che ha, la tranquillità in mezzo al campo, il talento innato e un fisico notevole, e non si tira mai indietro” riporta AdnKronos.Poi l’ex romanista ha parlato del club: ”Monchi in discussione? Sta portando avanti un progetto, un percorso. La Roma credo che sia in una posizione di classifica peggiore di quella che meriterebbe, ma sono convinto che riuscirà ad essere in lotta per le prime quattro posizioni fino alla fine. Monchi e Di Francesco resteranno? Questo non posso dirlo, sono entrambi due grandissimi professionisti oltre che due grandi amici, sono fuori dalla Roma, la seguo con grande affetto, ho tanti amici e mi interessa molto quello che fanno, ma non compete più a me”.