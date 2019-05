L'arrivo di Gasperini si complica. L'Atalanta ha infatti pareggiato l'offerta economica della Roma ed offerto carta bianca sul mercato al tecnico. In caso di dietrofront di Gasp, che già aveva dato la sua disponibilità alla Roma, si valutano le alternative. In primis Giampaolo che piace tanto al consulente Baldini. Da capire però le intenzioni del Milan sul tecnico della Samp. Lo stesso Milan ha liberato Gattuso, nome che farebbe felice Totti. Poche chance per una pista straniera (Fonseca o Blanc) mentre spunta a sorpresa la candidatura di Di Biagio