Roma, Gasperini mette tutti d'accordo: la verità sui contatti

, in piena corsa per un piazzamento europeo nella prossima stagione – anche passando dalla finestra principale della Champions League -,, attuale tecnico,e si accaserà come membro della dirigenza dell’organigramma capitolino. Fra le varie piste che sono state sondate nell’ambiente capitolino, recentemente una sta prendendo sempre più il largo nell’indice di gradimento della società.

Come riporta anche Sky Sport, dalla proprietà alla direzione sportiva – passando per lo stesso Ranieri – l’attuale allenatore dell’Atalanta viene raffigurato come l’identikit ideale, perfetto per il futuro a tinte giallorosse. Nelle chiacchierate che ci sono stati sino a ora con il tecnico dei bergamaschi,che coinvolga più stagioni e sia dunque pluriennale., quindi, ma un progetto che sia innovativo e funzionale per designare un futuro roseo alla Roma.

, ricorda sempre anche Sky Sport,come allenatore per la stagione 2025/26.. I giallorossi hanno certificato la proposta e hanno chiarito le loro intenzioni, ma Gasperini non ha ancora fornito una risposta certa (visto un contratto sino al 2026 con l’Atalanta, seppur i segnali vadano verso un addio già a fine stagione, e la possibilità che altri club come Juventus e Napoli possano bussare alla sua porta in estate).alla Rai, a margine della consegna del "Premio Bearzot".

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

- "Piazza straordinaria, pubblico incredibile motivo d’orgoglio l’interesse della Roma, ma navighiamo a vista. Difficile prevedere quello che succederà nel futuro.". Frasi che lasciano aperta la possibilità di un futuro nella Capitale.