Roma, Gasperini sempre più vicino: ore decisive

4 minuti fa



Ore decisive per Gian Piero Gasperini alla Roma. L'allenatore, ormai sempre più lontano dalla panchina dell'Atalanta, sta sciogliendo gli ultimi dubbi convincendosi ad accettare la proposta giallorossa. Per la Juventus c'è il rischio di rimanere a bocca asciutta: i bianconeri avevano avuto un contatto diretto con il tecnico, ma il tentativo in extremis non sembra aver successo.



In aggiornamento