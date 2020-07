In caso di salvezza il Genoa potrebbe regalarci un nuovo cavallo di ritorno. Dopo i tanti rientri a Pegli registrati nell'ultimo mercato invernale, anche la prossima finestra estiva di trattative potrebbe vedere alcuni ex rossoblu tornare a vestire i colori del club più antico d'Italia.



Tra questi uno degli indiziati è Diego Perotti, trequartista argentino in uscita dalla Roma. Secondo quanto riportato da RomaNews.eu su El Monito ci sarebbe però anche l'interesse del Torino.