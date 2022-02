Roma-Genoa è la prima sfida di questo turno di Serie A. Di nuovo in campo dopo la sosta per le Nazionali e la fine del calciomercato invernale. Ecco le scelte dei due allenatori: calcio d'inizio alle 15.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Mkhitaryan, Maitland-Niles; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho​



GENOA (4-3-3): Sirigu; Hefti, Bani, Vanheusden, Vasquez; Sturaro, Badelj, Portanova; Ekuban, Yeboah, Destro. All. Blessin